Лідери G7 зберуться для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що збере лідерів G7 для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані у вівторок.

Джонсон заявив про важливысть співпраці задля запобігання гуманітарній кризі і підтримци афганського народу для закріплення досягнень останніх 20 років.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

– Життєво важливо, аби міжнародне співтовариство працювало разом для забезпечення безпечної евакуації, – написав Джонсон.

В цьому році Велика Британія головує у Групі семи, до якої також входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців з Афганістану, і що вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.