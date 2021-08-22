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Абрамова Юлія |

Лідери G7 зберуться для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані

Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що збере лідерів G7 для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані у вівторок.

Джонсон заявив про важливысть співпраці задля запобігання гуманітарній кризі і підтримци афганського народу для закріплення досягнень останніх 20 років.

– Життєво важливо, аби міжнародне співтовариство працювало разом для забезпечення безпечної евакуації, – написав Джонсон.

В цьому році Велика Британія головує у Групі семи, до якої також входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців з Афганістану, і що вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.

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