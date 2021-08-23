Польща планує побудувати паркан на кордоні з Білоруссю, але готова надати біженцям допомогу

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метри, щоб убезпечитися від напливу нелегальних мігрантів, які прибувають до країн Європейського Союзу через Мінськ.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Ми також залучимо більше військовослужбовців для допомоги прикордонникам. Незабаром я представлю подробиці використання польських військових на кордоні, – написав Блащак.

На сьогодні прикордонну територію вже патрулюють 900 солдатів, які надають підтримку прикордонній службі.

В свою чергу очільник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчік наголосив, що Польща та країни Балтії мають повне право захищати свої кордони й цим правом скористаються.

Чиновник нагадав, що ці країни знаходяться на зовнішньому периметрі Європейського Союзу, а тому охорона їх кордонів є обов’язком усіх членів блоку.

Крім того, Дворчік зазначив, що питання щодо будівництва паркану є відповіддю на гібридну агресію з боку диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

При цьому він анонсував програму з надання гуманітарної допомоги для мігрантів, які опинилися в Білорусі.

Варшава готова надати предмети першої необхідності, речі, продукти та іншу допомогу, яку потребують мігранти.

При цьому чи буде Мінськ згоден на таку неї – невідомо.