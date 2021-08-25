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Анастасія Рогожінська |

Талібан наказав афганським жінкам залишатися вдома і не виходити на роботу

жінки афганістан

Лідери терористичного руху Талібан закликали афганських жінок, які працюють, залишатися вдома. Це рішення нібито має бути тимчасовим, поки не створять для них безпечних умов.

Про це заявив під час прес-конференції 25 серпня представник талібів Забіулла Муджахід.

– Наші бійці ще не навчені, як поводитися з жінками, та як розмовляти з ними. Поки ми не забезпечимо цілковиту безпеку, просимо жінок залишатися вдома. Ми не хочемо, щоб наші сили шкодили чи переслідували їх, – пояснив він.

Водночас речник Талібану наголосив, що будь-які обмеження щодо становища афганських жінок будуть короткочасними.

Також обіцяють, що жінкам виплачуватимуть зарплату. Але для цього роботодавці приходитимуть до них додому.

Окрім того, під час прес-конференції представник талібів заявив, що жінкам дозволять працювати, вчитися та брати активну участь в житті суспільства, однак в рамках ісламського закону.

Із 1996 до 2001 року Талібан правив Афганістаном, впроваджуючи закони шаріату у більш суворому вигляді.

Зокрема, дівчата, старші за 10 років, і жінки не мали права навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу родича чоловічої статі. Також жінкам потрібно було носити паранджу на вулиці.

Контролювали поведінку жінок співробітники Міністерства з пропаганди чесноти і запобігання гріху. Представники цього відомства роз’їжджали по містах, де публічно принижували і били жінок, які порушували ці правила.

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15 серпня 2021 року таліби знову захопили владу в Афганістані. Це може загрожувати прогресу, якого вдалося досягти жінкам протягом останніх 20 років. Зараз їхня доля викликає велике занепокоєння у світі.

Нещодавно Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що права жінок є фундаментальною червоною лінією.

Детальніше про ситуацію в Афганістані, та як таліби порушують права жінок, читайте у нашому матеріалі.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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