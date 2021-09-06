Ми не віримо пропаганді РФ і в Кремлі мають про це знати – родичка жертв МН17

Родичі людей, які загинули в результаті збиття у небі над Донбасом авіалайнера Boeing МН17 не вірять в російську пропаганду і маніпуляції та хочуть, щоб у Кремлі про це знали.

Таку думку висловила Ріа ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батька і мачуху після свого виступу в суді міста Гаага, де сьогодні заслуховують родичів загиблих.

– Я була дуже схвильована спочатку, адже я почала виступ російською, бо хотіла, щоб вони знали, особливо тому, що росіяни дивляться і вони почують, дізнаються, що вони брешуть. Я вважаю, що важливо їм вказати на це. Тепер я відчуваю полегшення, – сказала вона.

За словами жінки, той факт, що родичі жертв виступають в суді – це добре і вона сама з нетерпінням чекала своєї можливості дати свідчення.

Ван дер Стін також зазначила, що відчуває себе добре після того, як скористалася своїм правом на виступ в Гаазі.

Нагадаємо, голландка виступала в суді першою, почавши свою промову російською мовою. Вона підкреслила, що родичі жертв знають, хто винен в знищенні авіалайнера.

Жінка в ході свого виступу процитувала Олександра Солженіцина, заявивши, що росіяни брешуть, родичі жертв знають, що вони брешуть, а керівництво РФ, в свою чергу, знає, що родичі знають про їхню брехню.

З вимогою надати слово виступили понад 90 родичів загиблих пасажирів MH17 з п’яти країн: Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.

Згідно з графіком, засідання суду заплановано на 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 і 24 вересня 2021 року.