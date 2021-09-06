Жертвами негоди на східному узбережжі Сполучених Штатів стали щонайменше 46 людей. Більшість загинули під час повені у Нью-Йорку.

Із такої сили штормом місто ще ніколи не стикалося. Під водою опинилися цілі вулиці. Рятувальники витягали людей із затоплених станцій метро та автобусів. 11 мешканців підвальних поверхів врятувати не встигли. Вони потонули.

Вода пробивала вікна та лилася в квартири. Потік був настільки потужний, що витягати людей з затоплених домівок просто не встигали.

Опинився у схожій ситуації і Денні Онг із дружиною. Але їм вдалося вибратися живими.

– Вода сягала мені до шиї. Сусід із другого поверху тримав мою руку, а я тримав дружину, так ми поволі вибрались із підвалу, – розповідає американець.

Подекуди рівень води сягав двох із половиною метрів. Метеорологи прогнозували рясні дощі ще за кілька днів до приходу в місто урагану Іда, але що затопить так сильно – не очікував ніхто.

У Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголошено надзвичайний стан, ці регіони отримають федеральну допомогу для подолання наслідків стихії. Загалом від Іди на східному узбережжі США постраждали шість штатів – усюди є руйнування та жертви.

Наразі на північному сході країни розгрібають безлад у будинках і квартирах, жителі південного штату Луїзіана, яким Іда пронеслася ще минулої неділі, шикуються в черги біля заправок і супермаркетів, щоб купити пальне та харчі.

До Луїзіани приїздив президент США Джо Байден. Він закликав страхові компанії не ховатися за бюрократією та якомога швидше оформлювати відшкодування жителям Штатів.

Крім того, очільник Білого дому пообіцяв подати до Конгресу законопроект, що передбачатиме більші інвестиції у якіснішу інфраструктуру.

Буревій Іда став одним з найпотужніших в американській історії. Руйнівні дощі, які тривали кілька діб, уже припинилися. Зараз люди долають наслідки негоди.