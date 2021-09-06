Таліби передадуть Китаю і Пакистану колишні американські авіабази Баграм і Кандагар

Радикальне угруповання Талібан збирається передати Китаю авіабазу Баграм і дозволити Пакистану використовувати аеродром в Кандагарі в своїх оперативних цілях.

Такі дії країни призведуть до серйозної ситуації із безпеки для Індії.

– Використання афганської авіабази Баграм дасть додаткові можливості Китаю для стримування дій Індії в регіоні і надання безпеки створюваного Пекіном Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC), – повідомляє індійська газета Pioneer з посиланням на власні джерела.

З отриманням доступу Пакистану до афганської авіабазі в Кандагарі він придбає військову перевагу над Індією в зоні Кашміру і зможе поліпшити захист своїх об’єктів в своїй частині цього регіону в разі виникнення індійсько-пакистанського військового конфлікту.

На даний час фахівці ВПС Пакистану інспектують всі п’ять авіабаз в Афганістані, включаючи аеродроми в Кандагарі, Баграмі і Кабулі, а делегація Китаю провела зустріч з вищим керівництвом Талібану для обговорення питань, пов’язаних з безпекою, в тому числі, як стверджується, що стосуються можливого використання бази в Баграмі.

Таліби можуть передати кинуту американцями авіатехніку Китаю, який використовує її для модернізації своїх збройних сил і поліпшення засобів ураження літаків, закуплених Індією у США.

Військові США перед своїм виходом з Афганістану зробили непридатними літаки, бронемашини та систему ПРО в аеропорту Кабула. Напередодні з країни вилетів останній американський літак.

Про це повідомив журналістам глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі. В аеропорту Кабула роззброєні або знепридатнені 73 літаки. Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

Джерело: Pioneer