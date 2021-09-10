Зелена столиця Європи-2023: Єврокомісія обрала переможця

Європейська комісія обрала столицю Естонії Таллінн Зеленою столицею Європи-2023. Переможця оголосили у фінському місті Лахті.

За перемогу боролися 16 європейських міст. Окрім Таллінна до фінального списку лідерів увійшли шведський Гельсінгборг, польський Краків та болгарська Софія.

На думку журі, Таллінн став флагманом зеленого світогляду, адже колишні промислові райони міста все більше зеленішають, а жителі та гості столиці Естонії можуть користуватися безкоштовним громадським транспортом, що значно зменшує викиди вуглецю від приватних авто.

Минулого року Таллінн також був серед фіналістів, але тоді титул Зеленої столиці Європи дістався французькому Греноблю.

Що відомо про титул Зелена столиця Європи?

Це знак визнання Європейською комісією міста, який є першопрохідцем у природоохоронній діяльності, є прикладом для інших міст та розробляє інноваційні рішення екологічних проблем.

Мета конкурсу – покращити умови життя в європейських містах, а також оцінити і підтримати зусилля, які вони вкладають заради поліпшення навколишнього середовища та якості життя.

Титул присуджується містам, які поліпшують та планують систематичну і цілісну зміну міського середовища за допомогою різних видів діяльності.

Зелені столиці Європи: Стокгольм (2010), Гамбург (2011), Віторія-Гастейс (2012), Нант (2013), Копенгаген (2014), Брістоль (2015), Любляна (2016), Ессен (2017), Неймеген (2018) , Осло (2019), Лісабон (2020), Лахті (2021), Гренобль (2022), Таллінн (2023).

Джерело: ERR