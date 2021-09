Джо Байден і Борис Джонсон звернулися до нації з нагоди 20-ї річниці терактів

Найбільшою силою, яка об’єднує Америку перед обличчям незгод, назвав президент США Джо Байден теракти 11 вересня 2001 року.

Він виступив зі зверненням до нації з нагоди 20-ї річниці терактів, які забрали життя майже 3 тис. осіб.

– Єдність робить нас тими, ким ми є Це для мене стало головним уроком 11 вересня. Його суть в тому, що в найбільш вразливі моменти в битві за душу Америки єдність – наша найбільша сила, – сказав Байден.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021

За словами президента, єдність означає не однакові переконання, а фундаментальну повагу і віру один в одного і в націю.

Президент вшанував пам’ять жертв терактів і зазначив, що темні сили людської природи – страх і гнів, обурення і насильство не змогли підірвати єдність Америки.

Байден і його дружина Джілл сьогодні планують відвідати три місця, що постраждали від терактів:

Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку,

Пентагон,

поле біля Шанксвілла в штаті Пенсільванія, де розбився рейс 93 United Airlines.

Віце-президент Камала Харріс відправиться в Шанксвілл разом зі своїм чоловіком Дугом Емхоффом, а потім вони приєднаються до Байденом в Пентагоні.

У Нью-Йорку церемонія пам’яті традиційно розпочнеться о 8.46 ранку (о 15.46 за Києвом), коли перший викрадений терористами літак врізався в північну вежу торговельного центру. В ході церемонії будуть зачитувати імена усіх жертв з паузою в ті хвилини, коли відбулися інші теракти.

Борис Джонсон також звернувся до громадян із нагоди річниці терактів

З аналогічним зверненням з нагоди річниці терактів, в результаті яких загинули 67 підданих Британії, виступив прем’єр-міністр Борис Джонсон. Він заявив, що після 20 років британці можуть сказати, що терористи не похитнули віру в свободу і демократію.

– Вони не змогли розлучити наші народи, або змусити нас відмовитися від наших цінностей, або жити в постійному страху, – підкреслив прем’єр.

Повідомлення буде озвучено на заході, що проходить в Олімпійському парку Лондона, де встановлена ​​меморіальна скульптура зі сталі веж Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Жертвами терактів у Нью-Йорку стали громадяни 77 держав. Також загинув 441 співробітник екстрених служб, які займалися ліквідацією наслідків теракту.