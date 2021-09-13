У Німеччини є чотири місяці на сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало документи на сертифікацію Північного потоку-2 як незалежного газотранспортного оператора. Їх розгляд займе максимум чотири місяці.

Саме такі терміни встановлені законом, повідомив прес-секретар Bundesnetzagentur Фіте Вульф.

– Підприємство надало всі документи. Згідно із законом, на розгляд і ухвалення рішення у нас є до чотирьох місяців часу, – пояснив він.

Далі документи передаються на розгляд Єврокомісії.

За словами Вульфа, якщо на момент введення газопроводу в експлуатацію не буде сертифікату від Bundesnetzagentur, оператору Північного потоку-2 загрожують штрафи.

Дозвіл на введення в експлуатацію видають інші відомства.

10 вересня глава Газпрому Олексій Міллер заявив про завершення будівництва Північного потоку-2.

За даними ЗМІ, запустити трубопровід російський газовий монополіст планує на початку жовтня, тобто ще до отримання сертифікатів та дозволів.

У Нафтогазі України вважають, що санкції Сполучених Штатів Америки ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу Північний потік-2.