Екологічні катастрофи посилюють нерівність у суспільстві – комісар ООН

Кліматичні зміни та екологічні небезпеки становлять загрозу для збереження прав людини.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що такі зміни посилюють напруженість у суспільстві та мають тяжкі наслідки, особливо для людей з бідних країн.

– Потрійна планетарна криза – втрата природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і зміна клімату – призводить до порушень прав на належне харчування, освіту, житло і здоров’я, розвиток і життя. Безпечне, чисте, здорове і стійке довкілля — основна умова життя людей,- наголосила Бачелет.

За словами комісара ООН, такі екологічні катастрофи, як масштабні лісові пожежі, повені та посухи можуть спричинити голод, злидні та змусити мільйони людей переміщуватись з місць постійного проживання.

Мішель Бачелет навела приклад із країнами Центральної Азії, де вже є відчутний брак питної води.

– На даний момент, нестача води призводить до перебоїв з зрошенням і втрат врожаю, а це веде до дефіциту продовольства,- заявила комісар.

Вона також відзначила, що від цього насамперед страждають люди з низьким достатком, які майже не отримують підтримки з боку держави.