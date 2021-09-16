Французькі військові вбили лідера ІДІЛ у Великій Сахарі – Макрон

Збройні сили Франції вбили ісламського бойовика, лідера терористичної організації “Ісламська держава” Аднана Абу Валіда аль-Сахраві у Великій Сахарі.

Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон 16 вересня на особистій сторінці у Twitter.

– Абу Валід аль-Сахраві, лідер терористичного угрупування “Ісламська держава” у Великій Сахарі, був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними групами в Сахелі, – написав президент.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Група цього бойовика здійснила напад на американських солдатів у 2017 році, а у 2020-му Аднана Абу Валіда аль-Сахраві віддав наказ вбити шістьох французьких благодійників і їхнього водія.

У липні цього року Еммануель Макрон заявив, що незабаром Франція почне переформувати свої сили в Сахелі і скоротить свою військову присутність вдвічі.

Затримання члена ІДІЛ в Україні

На початку вересня 2021 року працівники Служби безпеки України затримали учасника ІДІЛ в Одеській області.

Чоловіка розшукував Інтерпол за за вчинення злочинів, пов’язаних з фінансуванням терористичної діяльності.

До України він прибув із метою сховатись від правоохоронців.