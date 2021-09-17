Світовий банк більше не публікуватиме рейтинг легкості ведення бізнесу в різних країнах – Doing Business.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба фінансової організації.

Там наголосили, що довіра до досліджень Світового банку є надзвичайно важливою, оскільки вони інформують про дії політиків, допомагають країнам ухвалювати більш виважені рішення та дають змогу точніше оцінювати економічні й соціальні покращення.

– Такі дослідження також були цінним інструментом для приватного сектора, громадянського суспільства, наукових кіл, журналістів та інших, розширюючи розуміння глобальних проблем, – зазначається в заяві.

Водночас у Світовому банку нагадали, що в звітах Doing Business за 2018 і 2020 роки було виявлено низку порушень у даних. Така інформація з’явилася у червні 2020 року.

Через це керівництво Світового банку призупинило випуск наступних звітів Doing Business та ініціювало серію перевірок й аудитів звітів, а також методології їх складання.

– Вивчивши всю наявну на сьогодні інформацію щодо Doing Business, включно з результатами минулих оглядів, аудитів… керівництво Групи Світового банку ухвалило рішення припинити ведення рейтингу Doing Business, – наголошується в заяві.

У Світовому банку планують у подальшому працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату.

Рейтинг Doing Business – це індекс легкості ведення бізнесу, який складався Світовим банком на основі річних показників країн. Індекс формувався за низкою критеріїв, таких як легкість відкриття нового бізнесу, реєстрація власності, отримання позики, сплата податків тощо. Рейтинг був важливим маркером для інвесторів.

У рейтингу Doing Business за 2020 рік Україна зайняла 64-ту сходинку зі 190 країн. Наша країна тоді покращила свої показники у шести з 10 індикаторів.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд активно працює над тим, щоб потрапити до топ-30 рейтингу Doing Business.