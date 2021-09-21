Через зростання цін: Норвегія експортуватиме до ЄС додаткові 2 млрд кубометрів газу

Норвезька компанія Equinor оголосила про отримання дозволу на збільшення експорту природного газу для країн Європи з 1 жовтня.

Таке рішення було прийнято на тлі різкого зростання цін на блакитне паливо у Європі, повідомила прес-служба підприємства.

Додаткові 2 млрд кубометрів газу будуть поставлятися із родовищ Осеберг і Троль.

У прес-службі Equinor зазначили, що додаткові кроки з розробки нарощування видобутку для збільшення експорту в ЄС почалися ще в червні.

– Отримані додаткові дозволи від Міністерства нафти та енергетики будуть діяти протягом осінньо-зимового періоду. Ми вважаємо, що це дуже своєчасно, оскільки Європа зіткнулася із серйозною енергетичною кризою, – заявив віце-президент компанії Хельге Хаугане.

Він також пояснив, що родовище Троль працює лише наполовину потужності, оскільки 50% розвіданих запасів залишаються у землі для подальшого розвитку регіону.

Зокрема, на родовищі Троль-3 планується добути 347 млрд кубометрів блакитного палива, тоді як розвідані запаси оцінюються в 715 млрд.

Equinor займає друге місце після російського газового монополіста ВАТ Газпром щодо постачання природного газу на ринок Європи.

Нагадаємо, минулого тижня ціна за тисячу кубометрів блакитного палива практично досягла позначки в $1 000, однак нарощування поставок з Норвегії призупинило його подальше подорожчання.

При цьому Газпром демонстративно виконує свої контрактні зобов’язання на мінімально можливому рівні, відмовляючись нарощувати поставки.

Такі дії, на думку експертів, можуть бути викликані спробою Кремля прискорити запуск свого газопроводу Північний потік-2 якомога швидше і домогтися зняття з нього обмежень.

Джерело: прес-служба компанії Equinor

Фото: прес-служба компанії Equinor