Росія посилює удари в Сирії, Туреччина посилає підкріплення перед зустріччю Путіна та Ердогана

Туреччина направила підкріплення на територію на північному заході Сирії, що утримують повстанці, адже Росія посилила авіаудари по місту Ідліб цими вихідними.

Жителі, а також опозиційні і військові джерела заявили, що російські літаки бомбили села навколо міста Афрін в неділю, посилюючи повітряні удари по населених пунктах, що утримують підтримувані Туреччиною повстанці.

Щонайменше п’ять бійців з підтримуваного Туреччиною угруповання були вбиті, а 12 мирних жителів – поранили.

– Ескалація Росії посилилася на цьому тижні і почалася в провінції Ідліб, а тепер поширюється на райони північної провінції Алеппо уздовж кордону, – сказав прес-секретар Національної армії – основної сили повстанців майор Юсеф Хамуд.

ЗМІ повідомляють, що ескалація сталася за кілька днів до того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі в середу, щоб обговорити угоду, досягнуту в минулому році.

Режим припинення вогню, що був раніше досягнутий Москвою і Анкарою, закріпив значні успіхи сирійської армії і підтримуваних Іраном ополченців, але велике розгортання турецьких військ в провінції Ідліб зупинило подальше просування настання під керівництвом Росії.