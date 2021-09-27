Президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час засідання уряду заявив про необхідність розглянути запитання про запровадження офіційної заборони на споживання м’яса собак у країні.

— Можливо, настав час розглянути запитання про заборону вживання м’яса собак? – сказав Мун прем’єр-міністру Кім Бу Кюму під час їх щотижневих консультацій з питань політики.

Президент Південної Кореї озвучив це під час ознайомлення з планом уряду прем’єр-міністра щодо вдосконалення догляду за кинути домашніми тваринами.

Президент країни Мун відомий як любитель собак, а у його президентській будівлі є кілька песиків, яких він тримає як домашніх тваринок.

У Південній Кореї діє закон про захист тварин, але він здебільшого спрямований на запобігання жорстокого забою собак та не забороняє використовувати їхнє м’ясо.

З кожним роком дедалі більше корейців обирають собі собак як домашніх улюбленців. Водночас, у країні досі працюють собачі ферми, де деякі породи собак вирощують для харчування.

Джерело: Yonhap News