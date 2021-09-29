Лава з вулкана Кубре-В’єха на острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану та утворила там величезну дельту осаду площею до 10 га, що нагадує своєрідну піраміду.

Ширина утвореної субстанції сягає півкілометра, а висота – близько 50 метрів. Вода, що оточує осад, змінила колір.

Лава на своєму шляху до океану пошкодила 744 будинків, 656 із яких зруйновано. Загалом площа ураження сягає 267,5 га.

На острові зруйновано 21,5 км доріг. Зокрема, місцеву владу турбує сполучення із містами Пуерто-Наос та Ла-Бомбілла на півдні острову.

Найближчими днями до Ла-Пальми має прибути міністр транспорту Ракель Санчес, щоб оцінити масштаб пошкоджень.

За попередніми підрахунками, вартість будинків та зруйнованої землі становить €206 млн.

Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma. Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021

Представники влади вже заявили, що до кінця року придбають 107 будинків для постраждалих від виверження вулкану на Ла-Пальмі.

Президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес сподівається, що будівлі більше не зазнаватимуть руйнувань, тому що лава вже має транзит до води і в подальшому її маршрут не розширюватиметься.

Поки ж мешканців Тасакорте просять не покидати приміщень через випари токсичних газів, що утворюються від контакту лави з океаном.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

Нині із постраждалими від виверження вулкану людьми працюють психологи. Близько 60 волонтерів надають психологічну підтримку за безкоштовним номером телефону.

Ще майже 30 осіб працюють із евакуйованими. Як повідомила одна з координаторів групи добровольців Найра Родрігес, одні жителі острова сумують через ситуацію, що сталася, інші – на стадії заперечення. Більшість перебувають у шоковому стані та страждають від нападів тривоги.

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма почалося в неділю, 19 вересня. Цей день називають історичним, оскільки ставалося подібне лише двічі за всю його історію – у 1949 році та в 1971 році.

Виверження 19 вересня 2021 року стало третім.

На острові відразу евакуювали 6 тис. людей. За цей час кілька разів припиняв роботу аеропорт, оскільки через попіл погіршилася видимість.

Як довго триватиме виверження, не можуть поки припустити навіть вулканологи.

Джерело: El Pais