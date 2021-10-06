Лжесвідчення та корупція: в офісі канцлера Австрії та його партії провели обшуки

У середу, 6 жовтня, в офісі канцлера Австрії Себастьяна Курца та штабі його Австрійської народної партії у Відні (ÖVP) провели обшуки.

Правоохоронці розслідують справу проти Курца за звинуваченнями у зловживанні довірою, дачі неправдивих свідчень, хабарництві та корупції.

Звинувачення проти канцлера ґрунтуються на опублікованих у ЗМІ дослідженнях, які були оплачені Міністерством фінансів Австрії. Також там містяться обвинувачення на адресу його найближчого оточення.

Їх звинувачують у хабарництві або, як у випадку із канцлером, у пособництві до хабарництва. Курца також перевіряють на предмет зради.

Ордер на обшук видав 4 жовтня суддя Стефан Фолхаммер, який перед цим заслухав Себастьяна Курца як підозрюваного.

Обшуки провели у кількох офісах Федеральної канцелярії та штаб-квартирі партії Курца. Окрім канцлера увага була прикута до його найближчого оточення: медіа-стратегів Йоханнесу Фрішманну, Джеральду Флейшманну та раднику Стефану Штайнеру.

Серед підозрюваних у списку також генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід, колишній міністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнери.

Ібіца-ґейт в Австрії

Справа проти Курца стала результатом політичного скандалу в Австрії під назвою Ібіца-ґейт за участю віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе, заступника лідера Партії свободи Йоганна Ґуденуса та інших членів цієї партії.

На тлі скандалу у 2019 році Штрахе подав у відставку з посад віце-канцлера, що розгорівся після відеозапису з острова Ібіца. На ньому Штрахе обіцяє державні контракти жінці, що видавала себе за племінницю російського олігарха, в обмін на підтримку виборчої кампанії Партії свободи у 2017 році.

Відеозапис призвів до масштабного розслідування, яке завершилося пред’явленням ще кількох звинувачень Штрахе та іншим політикам.

Скандал призвів до розколу в правлячій коаліції, а канцлеру Себастьяну Курцу довелося піти у відставку. Пізніше партія Курца перемогла на дострокових парламентських виборах, і він знову очолив австрійський уряд.

Джерело: Die Presse