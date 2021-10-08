У п’ятницю, 8 жовтня, було оголошено лауреатів Нобелівської премії миру 2021 року. Ними стали журналісти Марія Ресса та Дмитро Муратов.

Премію присудили за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів та боротьбу за свободу слова на Філіппінах і в Росії.

Факти ICTV розповідають, що відомо про лауреатів.

Марія Ресса

Марія Ангеліта Ресса — філіппіно-американська журналістка. Вона народилася в Манілі на Філіппінах в 1963 році.

Батько Ресси помер, коли вона була ще маленькою. Після цього її мати переїхала до Сполучених Штатів Америки, де знову вийшла заміж та забрала туди дітей.

Ресса вивчала молекулярну біологію та театр у Принстонському університеті. Там вона отримала диплом бакалавра англійської мови та сертифікати з театру і танцю (в 1986 році). Згодом вона також навчалася у Філіппінському університеті Ділімана.

Свою професійну діяльність Марія Ресса одразу розпочала в сфері журналістики – на державному філіппінському каналі PTV 4.

Згодом вона обіймала посаду начальника бюро американського телеканалу CNN у Манілі (до 1995 року), а пізніше в Джакарті. Загалом Ресса майже два десятиліття працювала провідним репортером та журналісткою-розслідувачем CNN у Південно-Східній Азії.

Ресса фокусувалася на розслідуванні терористичних мереж і випустила кілька книг на цю тему, зокрема – Насіння терору: Розповідь очевидця новітнього оперативного центру Аль-Каїди в Південно-Східній Азії (вийшла 2003 року).

У 2005 році Ресса очолила відділ новин великого філіппінського медіаконгломерату ABS-CBN. Протягом шести років вона визначала стратегічний напрям новинного агентства та керувала більш ніж 1000 журналістів.

Ресса відома і як співзасновниця та виконавча директорка філіппінського онлайн-видання Rappler. Цей інформаційний ресурс став одним із перших веб-сайтів мультимедійних новин на Філіппінах. На Rappler публікувалися матеріали-викриття корупції в уряді, а також про неоднозначну війну президента Філіппін Родріго Дутерте з наркотиками.

Марія Ресса. Фото: Getty Images

Ресса також викладала курс з політики та преси у Південно-Східній Азії для Принстонського університету та тележурналістику в Університеті Філіппін.

Видання Time згадувало журналістку в списку Людина 2018 року.

У 2020 році суд Маніли визнав Марію Рессу винною в наклепі (начебто за наклеп в інтернеті – на підставі суперечливого філіппінського закону про боротьбу з кіберзлочинністю). Оскільки журналістка є послідовним критиком влади Філіппін, це було розцінено правозахисними групами і журналістами як політично вмотивоване переслідування.

– Марія Ресса використовує свободу слова, аби викрити зловживання владою, насильство і зростаючий авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах. У 2012 році вона стала співзасновницею Rappler, цифрової медіа-компанії для журналістських розслідувань, яку досі очолює. Як журналіст і генеральний директор Rappler, Ресса зарекомендувала себе як безстрашний захисник свободи слова. Rappler зосередив увагу на скандальній і кривавій кампанії режиму Дутерте у боротьбі з наркотиками. Кількість загиблих настільки велика, що кампанія нагадує війну проти власного населення, – наголосили в Нобелівському комітеті.

Там також зазначили, що Ресса і Rappler задокументували, як соціальні мережі використовуються на Філіппінах для поширення фейкових новин, переслідування опонентів і маніпулювання суспільною думкою.

Дмитро Муратов

Дмитро Муратов – російський журналіст, телеведучий, головний редактор видання Новая газета.

Він народився 1961 року в Куйбишеві, в 1983 році закінчив філологічний факультет Куйбишевського державного університету.

Муратов є одним із засновників і головним редактором російського видання Новая газета, котре відоме своїми журналістськими розслідуваннями та опозиційною спрямованістю.

У 1994 –1995 роках Муратов був спеціальним кореспондентом газети в зоні бойових дій на території Чечні.

Якийсь час Муратов працював і на російському телебаченні (був ведучим кількох програм).

Дмитро Муратов. Фото: Getty Images

– Дмитро Муратов протягом десятиліть захищав свободу слова в Росії в усе більш складних умовах. У 1993 році він був одним із засновників незалежного видання Новая газета. З 1995 року він є головним редактором цієї газети, в цілому 24 роки. Новая газета – найбільш незалежна газета в Росії на сьогодні, з принципово критичним ставленням до влади, – зазначили в Нобелівському комітеті.

Там уточнили, що видання публікувало критичні статті на різноманітні теми – від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і “фабрик тролів” до використання російських збройних сил як у Росії, так і за її межами (зокрема на українському Донбасі).

У комітеті наголосили, що, попри погрози та вбивства журналістів видання у Росії, воно зберігає незалежну редакційну політику.

– Опоненти видання Новая газета відповіли переслідуванням, погрозами, насильством і вбивствами. З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, зокрема Анна Політковська, яка написала викривальні статті про війну в Чечні. Попри вбивства і погрози, головний редактор Муратов не захотів відмовлятися від незалежної політики газети, – додали в Нобелівському комітеті.

Варто зазначити, що в березні 2014 року Дмитро Муратов підписав лист, у якому діячі російської інтелігенції засудили дії президента РФ Володимира Путіна щодо України (зокрема і захоплення Криму). А в 2020 році журналіст підтримав протести у Білорусі.

Лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини у 2021 році стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.

Нобелівську премію 2021 з фізики отримали вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джорджо Парізі за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем. А лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан, які розробили новий інструмент для побудови молекул (органокаталіз).

Володарем Нобелівської премії з літератури став Абдулразак Гурна за безкомпромісне та співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців.

Джерело: Офіційний сайт Нобелівської премії, Reporters Without Borders, OCCRP

Фото: The Nobel Prize