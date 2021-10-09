Кількість жертв обвалення 5-поверхового житлового будинку в центрі Батумі збільшилася до восьми осіб. Серед них – мати та її 7-річна дитина.

За даними грузинських ЗМІ, семеро людей загинули під час обвалу, а ще одна жінка померла у місцевій лікарні від травм.

Наразі ще один 36-річний чоловік перебуває в медичному закладі у важкому стані. Рятувальники витягли його живим з-під руїн через 11 годин після обвалу.

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що аварійно-рятувальні роботи проводять вже понад добу. Зараз рятувальники шукають ще трьох осіб.

Правоохоронці затримали трьох осіб (серед них – власник квартири на першому поверсі та двоє робітників) за порушення правил безпеки проведення будівельних та ремонтних робіт.

Підозрюваним може загрожувати ув’язнення терміном до 10 років. Влада пообіцяла покарати всіх можливих винних в обвалі та оголосила 11 жовтня днем ​​жалоби в Грузії.

Обвал житлового будинку в Грузії стався вдень 8 жовтня. Для порятунку людей залучили підйомні крани, за допомогою яких прибрали уламки.

Всього в будинку перебувало 12 квартир. За даними ЗМІ, рятувальники чули, як люди звали на допомогу з-під завалів.

Джерело: Civil