Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Обвал будинку в Грузії: кількість жертв збільшилася, влада оголосила день жалоби

грузия

Кількість жертв обвалення 5-поверхового житлового будинку в центрі Батумі збільшилася до восьми осіб. Серед них – мати та її 7-річна дитина.

За даними грузинських ЗМІ, семеро людей загинули під час обвалу, а ще одна жінка померла у місцевій лікарні від травм.

Наразі ще один 36-річний чоловік перебуває в медичному закладі у важкому стані. Рятувальники витягли його живим з-під руїн через 11 годин після обвалу.

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що аварійно-рятувальні роботи проводять вже понад добу. Зараз рятувальники шукають ще трьох осіб.

Правоохоронці затримали трьох осіб (серед них – власник квартири на першому поверсі та двоє робітників) за порушення правил безпеки проведення будівельних та ремонтних робіт.

Підозрюваним може загрожувати ув’язнення терміном до 10 років. Влада пообіцяла покарати всіх можливих винних в обвалі та оголосила 11 жовтня днем ​​жалоби в Грузії.

Обвал житлового будинку в Грузії стався вдень 8 жовтня. Для порятунку людей залучили підйомні крани, за допомогою яких прибрали уламки.

Всього в будинку перебувало 12 квартир. За даними ЗМІ, рятувальники чули, як люди звали на допомогу з-під завалів.

Читайте
В Іспанії обвалився житловий будинок - під завалами люди

Джерело: Civil

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка