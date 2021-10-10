Протести у Римі: 12 учасників акції заарештувала поліція

У центрі Рима сталися масові протести. Учасники акції зіткнулися з поліцією – правоохоронці застосували водомети.

За даними іноземних ЗМІ, після сутички 12 людей заарештували. Серед них – лідери італійської ультраправої політичної партії Forza Nuova Роберто Фіоре та Джуліано Кастелліно.

– Це демократична рана, акт образи Конституції, народжений опором, акт, який порушив світ праці та його права, – заявив секретар Генеральної конфедерації праці Італії Мауріціо Ландіні.

За словами депутата парламенту Емануеле Фіано, політики мають намір надати невідкладне клопотання про розпуск партії Forza Nuova та інших рухів.

Протести у Римі спалахнули в суботу, 9 жовтня. Учасники акції вимагали скасувати постанову про обов’язкове надання Covid-сертифіката або ПЛР-тесту для роботи.

Поліція застосувала пожежні гідранти та сльозогінний газ, оскільки протестувальники намагалися зрушити колоною по вулиці, яка проходить біля офісу прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Джерело: ANSA