Військові М’янми засудили до 20 років позбавлення волі помічника колишнього державного радника країни Аун Сан Су Чжі – У Він Хтейна.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на слова адвоката. Хтейна звинуватили у державній зраді.

Спершу помилково повідомляли про те, що 20-річний термін ув’язнення отримала сама Аун Сан Су Чжі, яка продовжує перебувати під вартою.

Після військового перевороту у М’янмі 1 лютого 2021 року владу у країні захопила армія та генерал Мін Аун Хлайн.

Військові виступили проти уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої здобула перемогу на виборах у листопаді 2020 року.

Підопічні генерала Мін Аун Хлайна затримали членів уряду та запровадили воєнний стан. Аун Сан Су Чжі звинуватили у хабарництві, порушенні закону про імпорт та експорт, закону про ліквідацію наслідків стихійних лих та нерозголошення державної таємниці.

Після цього у країні спалахнули протести, які переросли у сутички із військовими. Силовики розпочали масові розстріли демонстрантів, жертвами яких стали понад 700 людей.