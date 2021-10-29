Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Помічника екс-держрадника М’янми засудили до 20 років в’язниці

Аун Сан Су Чжі

Військові М’янми засудили до 20 років позбавлення волі помічника колишнього державного радника країни Аун Сан Су Чжі – У Він Хтейна.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на слова адвоката. Хтейна звинуватили у державній зраді.

Спершу помилково повідомляли про те, що 20-річний термін ув’язнення отримала сама Аун Сан Су Чжі, яка продовжує перебувати під вартою.

Після військового перевороту у М’янмі 1 лютого 2021 року владу у країні захопила армія та генерал Мін Аун Хлайн.

Військові виступили проти уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої здобула перемогу на виборах у листопаді 2020 року.

Підопічні генерала Мін Аун Хлайна затримали членів уряду та запровадили воєнний стан. Аун Сан Су Чжі звинуватили у хабарництві, порушенні закону про імпорт та експорт, закону про ліквідацію наслідків стихійних лих та нерозголошення державної таємниці.

Після цього у країні спалахнули протести, які переросли у сутички із військовими. Силовики розпочали масові розстріли демонстрантів, жертвами яких стали понад 700 людей.

Джерела: AFP, France24

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка