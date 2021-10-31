Зеленський прибув до Британії для участі в кліматичному саміті

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Великої Британії. Вони візьмуть участь у конференції ООН з питань зміни клімату (COP26).

Кліматичний саміт відбудеться у місті Глазго. За даними Офісу президента, глава держави виступить на конференції у понеділок, 1 листопада.

Володимир Зеленський має провести низку зустрічей з лідерами інших держав, які теж прибули до Великої Британії для участі в кліматичному саміті.

У Глазго офіційно розпочалася 26 конференція ООН з питань зміни клімату (COP26). Ключові заходи розпочнуться з 1 листопада, коли лідери країн приїдуть на саміт.

Представники різних держав світу обговорять масштабні зміни для попередження глобальної кліматичної катастрофи.

Члена парламенту Великої Британії Алок Шарма зазначив, що конференція ООН може стати останньою надією для порятунку планети.

Під час саміту лідери різних країн можуть домовитися про спільні зобов’язання щодо скорочення викидів, яке може сприяти покращення ситуації, пов’язаної з глобальним потеплінням.