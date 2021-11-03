В Італії вирішили провести експеримент із ув’язненими за статтями, що передбачають до чотирьох років позбавлення волі.

Їм запропонують шанс на виправлення, а точніше громадські роботи у культурних закладах, серед яких Королівський палац у Казерті, Національна пінакотека у Болоньї та Палаццо Дукале у Мантуї, а також бібліотеки та архіви.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали міністр культури Італії Даріо Франческіні та міністр юстиції Марта Картаб’я.

Завдяки першій такій угоді – 52 культурні об’єкти відкриють свої двері для 102 осіб, котрі наразі перебувають за ґратами. В разі, якщо експеримент досягне позитивного результату, то покарання для них зменшать.

— Ця угоду більше прагматична, але й символічна також. Йдеться про такі злочини, як крадіжка, пошкодження культурних цінностей, неправомірна смерть, тілесні ушкодження, травми на дорозі: можливість, яка надається, відповідає ідеї кримінального правосуддя, яка полягає не тільки в затриманні, але й відшкодуванні збитків та вихованні, – каже Картаб’я.

Картаб’я додала, що “познайомити в’язнів з мистецтвом – це акт великої цивілізації”. У мін’юсті Італії сподіваються, що незабаром подібні угоди можуть укласти й з іншими міністерствами.

Зі свого боку Франческіні впевнений, що застосування цього експерименту в культурних об’єктах дасть позитивні результати.

На такий шанс наразі претендують 23,7 тис. ув’язнених та 8,6 тис. тих, хто вже виконує комунальні роботи в інших місцях.

Джерело: Ansa