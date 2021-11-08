Саакашвілі перевели до тюремної лікарні у Глдані

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевели з міста Руставі до тюремної лікарні у Глдані. Про це повідомила нардеп та громадянська дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько.

— Всупереч заявам консиліуму лікарів, грузинського та українського обмудсменів, позиції України, його перевели у найнебезпечніше місце для його життя – Глдані! – зауважила Ясько на своїй сторінці у Facebook.

Раніше вона писала, що Саакашвілі вивезли із в’язниці у місті Руставі у невідомому напрямку. Вона додала, що його переміщення не було погоджено із родичами та адвокатами.

Ясько наголосила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані, проте “наскільки критичне, ніхто зараз не може підтвердити”.

В опублікованому відео Ясько сказала, що в’язниця не надає інформації про місцеперебування Саакашвілі та напрямок, куди його вивезли.

Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. Грузинські правоохоронці затримали його 1 жовтня у Тбілісі.

У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу називає сфабрикованими.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування на знак протесту, а його лікар повідомив про погіршення стану здоров’я політика та розповів про таласемію, під час якої взагалі не можна голодувати.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу 3 листопада вчергове наголосила, що не помилує третього президента країни.