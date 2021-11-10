У Тбілісі 10 листопада на тлі масових акцій протесту розпочався судовий процес над колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Самого обвинуваченого у залі суду не буде. У Спеціальній пенітенціарній службі Грузії вирішили не привозити його з тюремної лікарні нібито з міркувань безпеки.

У чому звинувачують Саакашвілі – тезово у матеріалі на Фактах ICTV.

Справа Міхеіла Саакашвілі – у чому звинувачують

Йдеться про справу багаторічної давнини. У 2014 році прокуратура Грузії відкрила кримінальну справу проти Міхеіла Саакашвілі про силовий розгін 7 листопада 2007 року двох мітингів опозиції у центрі Тбілісі, захоплення та погром силовими структурами телекомпанії Імеді, а також незаконне заволодіння майном відомого грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі інкримінують частину 3 статті 333 Кримінального кодексу Грузії – перевищення службових повноважень із приниженням особистої гідності потерпілого.

У разі доведення провини Саакашвілі за цією статтею загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Загалом Саакашвілі проходить у Грузії у кількох кримінальних справах.

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Переведення Саакашвілі до тюремної лікарні – реакція МЗС України

Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня – напередодні місцевих виборів (вперше з 2013 року), а 1 жовтня його затримали. Того ж дня політик оголосив голодування, назвавши себе політв’язнем.

За два дні до суду, 8 листопада, його перевели до тюремної лікарні у тбіліському районі Ґлдані, не погодивши переміщення ані з родичами, ані з адвокатами.

Більше того, за словами українського омбудсмена Людмили Денісової, співробітники в’язниці побили Саакашвілі, бо він чинив опір транспортуванню до лікарні.

У зв’язку із цим МЗС України направило ноту грузинським дипломатам, вимагаючи перевести громадянина України до цивільного медичного закладу, який мав би всі необхідні можливості для надання належної екстреної допомоги.

– Подальше перебування громадянина України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики та напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями, – йдеться у ноті.

Чи можлива екстрадиція Саакашвілі до України

Незважаючи на те, що зараз Саакашвілі є громадянином України, Київ не може вимагати від Тбілісі його екстрадиції.

У Міністерстві юстиції України пояснили, що ми не маємо кримінального провадження або вироку суду щодо екс-президента Грузії, тому питання екстрадиції навіть не розглядається.

У статті 541 Кримінального процесуального кодексу України чітко сформульовано, що екстрадиція – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності чи для виконання вироку.

Проте і в МЗС, і президент Володимир Зеленський одразу після затримання політика в Грузії заявляли, що Міхеіл Саакашвілі – громадян України, тож влада працюватиме над його поверненням.

Фото: Mikheil Saakashvili