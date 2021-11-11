Жорстоке поводження із Саакашвілі зафіксували на відео – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова стверджує, що оприлюднено відеозапис, що підтверджує факт тортур та жорстокого поводження з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

– Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеілу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби під час поміщення у виправну установу №18 у місті Глдані, – йдеться у заяві, опублікованій на каналі Денісової в Facebook.

Омбудсмен додала, що застосування до Саакашвілі дій, які були зафіксовані на відео, є грубим порушенням третьої статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод, сьомої статті Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та першої статті Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.

За словами Денісової, практика ЄСПЛ свідчить, що поведінка визнається нелюдською при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості, виходячи із віку та стану здоров’я потерпілого. Крім того, воно вважається таким, що принижує гідність, якщо мало на меті викликати у постраждалого почуття страху, муки і неповноцінності, а потім – принизити і зневажити.

У своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що заборонені будь-які тортури чи нелюдська чи принижуюча гідність поведінка, незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого.

Вона закликала Комітет ООН проти катувань і Європейський комітет із запобігання катуванням відреагувати на факт застосування катувань до Саакашвілі під час його переміщення до виправної установи.

А також звернулася до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії з проханням ретельно розслідувати обставини порушення прав грузинського екс-президента на особисту безпеку та захист від тортур співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби.

Людмила Денісова повідомила, що вимагає невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

Раніше колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що його обманом перевели до тюремної лікарні в Глдані, оголосивши напередодні, що його переводять до звичайної міської поліклініки.

Також, за словами Саакашвілі, під час його переміщення через секцію з в’язнями зчинився галас, а один із співробітників тюрми начебто ображав його. Підтвердження чи спростування цієї інформації від співробітників чи керівництва виправної установи немає.

Про переведення Міхеіла Саакашвілі з міста Руставі до тюремної лікарні у Глдані 8 листопада розповіла нардеп Єлизавета Ясько, стосунки з якою він сам повідомив у жовтні. За словами Ясько, таке переміщення не було погоджено з родичами та адвокатами.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, коли він повернувся на Батьківщину вперше з 2013 року.