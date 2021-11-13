Двоє астронавтів NASA вирушать за межі Міжнародної космічної станції у вівторок, 30 листопада, для виходу у відкритий космос, щоб замінити несправну антенну систему. Представники NASA розкажуть про майбутній вихід у відкритий космос під час прес-конференції в середу, 17 листопада.

NASA забезпечуватиме пряме висвітлення прес-конференції та виходу у відкритий космос на телебаченні, веб-сайті та додатку агентства.

Астронавти Томас Маршберн і Кайла Баррон вийдуть з шлюзу Quest близько 7.10 ранку за східним стандартним часом (17.10 за Києвом), щоб замінити вузол антени S-діапазону (SASA) на запасну, яка вже доступна на фермовій конструкції станції. Космічна станція передає низькошвидкісний голос і дані за допомогою польотних контролерів на землі по S-діапазону радіочастот.

Пряма трансляція розпочнеться о 5.30 ранку (15.30 за Києвом).

Очікується, що вихід у відкритий космос триватиме близько 6 годин 30 хвилин.

Астронавти Маршберн і Баррон працюватимуть на фермі порту 1 (P1), де змонтована антена.

Антена нещодавно втратила здатність надсилати сигнали на Землю через супутникову систему відстеження та передачі даних NASA.

Хоча його деградація мала обмежений вплив на роботу станції, керівники місії вирішили встановити нову антену, щоб забезпечити резервування зв’язку. Космічна станція має додаткові системи низькошвидкісного S-діапазону, а також високошвидкісну систему зв’язку KU-діапазону, яка передає відео.

Протягом усього виходу в відкритий космос Маршберн буде знаходитися в кінці роботизованої руки Canadarm2, працюючи в тандемі з Барроном. Астронавт Маттіас Маурер з ЄКА (Європейське космічне агентство) керуватиме роботизованою рукою зсередини космічної станції.

Маршберн – член позакорабельного екіпажу 1 (EV1) з червоними смугами на скафандрі, тоді як Баррон – член позакорабельного екіпажу 2 (EV2) з немаркованим скафандром.

Це буде п’ятий вихід у відкритий космос для Маршберна, перший вихід у відкритий космос для Баррона та 245-й вихід у відкритий космос станції на підтримку збирання, обслуговування та модернізації.

На початку цього місяця Міжнародна космічна станція перевищила свій 21-річний етап безперервної присутності людини, надаючи можливості для унікальних досліджень і технологічних демонстрацій, які допомагають підготуватися до тривалих місій на Місяць і Марс, а також покращують життя на Землі.

За цей час 249 людей з 19 країн відвідали орбітальну лабораторію, де було проведено майже три тисячі дослідницьких досліджень від дослідників із 108 країн і регіонів.