Влада німецького Мюнхена виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні. Про це повідомив польський телеканал Polsat.

— Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і невизначеності. Для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет, – йдеться у заяві міської влади Мюнхена.

Там додали, що вони пропонують прийняти у себе “без зайвої бюрократії” людей, які застрягли на кордон, і “забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку”.

Влада Мюнхена вважає, що мігрантів можна було б прийняти в межах регіональних та державних програм.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу.

У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але одержують відмову. Країни Балтії та Польща звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

Через міграційну кризу на українському кордоні з Білоруссю в МВС повідомили, що посилять охорону: залучать 8,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії та поліцейських.

Джерело: Polsat