Лукашенко визнав, що його силовики допомагали мігрантам потрапити в Польшу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю ВВС сказав, що його силовики, можливо, допомагали мігрантам з Близького Сходу потрапити до Польщі, але заперечує, що їх запрошували.

– Ми слов’яни. Ми маємо серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися, – сказав він.

Олександр Лукашенко каже, що не запрошував тисячі мігрантів до Білорусі, заманюючи оманливими обіцянками легкого в’їзду до ЄС, щоб спровокувати кризу на кордоні з Польщею.

– Я сказав, що не маю наміру затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні. Якщо вони продовжать прибувати, я все одно не зупинятиму їх, тому що вони не їдуть до моєї країни, вони їдуть до вас. Але я їх сюди не запрошував. І, щиро кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь, – сказав він.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні

Уряди країн-членів ЄС, що межують з Білоруссю, а саме Польща, Литва та Латвія, заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка сприяє потокам мігрантів з Близького Сходу у відповідь на європейські санкції, запроваджені за жорстоке придушення протестів після виборів у серпні 2020 року.

Правозахисники стверджують, що для режиму Лукашенка наплив мігрантів став інструментом тиску на Європу.

Тисячі мігрантів застрягли у таборах на кордоні Білорусі з Польщею, поки цього тижня їх не перевезли в розташований поблизу логістичний центр, а 18 листопада 430 громадян Іраку повернулися додому репатріаційним рейсом.

У МВС Польщі сьогодні підтвердили, що у районі пункту пропуску Кузниця на польсько-білоруському кордоні більше немає мігрантів.

А ті, хто залишився, намагаючись проникнути на територію Польщі, змінили тактику та діють іншими методами.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що мігранти тепер не штурмують кордон, а намагаються дрібними групами проникнути на територію країни у різних місцях.

За його словами, тепер режим Лукашенка має велику проблему – що з мігрантами робити далі.