Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

У районі Кузниці більше немає мігрантів: МВС Польщі підтвердило інформацію

Валентина Летяк редакторка стрічки
мігранти нелегали на польському кордоні

У районі пункту пропуску Кузниця на польсько-білоруському кордоні більше немає мігрантів – Білорусь забрала їх та розмістила більшу частину в логістичному центрі, а решта вже повернулися на батьківщину.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожі.

– Глава прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що у районі переходу у Кузниці більше немає небезпечних мігрантів. Більшість із них розміщені в логістичному центрі, а решта ввечері вилетіла до Іраку. Наші служби підтверджують це, – написав польський міністр.

 

Напередодні із Білорусі до Іраку повернулися 430 громадян, котрі були на білорусько-польському кордоні.

Для цього було організовано евакуаційній рейс, уточнили в МЗС Іраку.

У консульських службах зареєстрували ще 50 іракців, які хочуть повернутися додому.

Читайте
Тактика штурму кордону мігрантами з Білорусі змінилася – глава Міноборони Польщі

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка