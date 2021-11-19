У районі Кузниці більше немає мігрантів: МВС Польщі підтвердило інформацію

У районі пункту пропуску Кузниця на польсько-білоруському кордоні більше немає мігрантів – Білорусь забрала їх та розмістила більшу частину в логістичному центрі, а решта вже повернулися на батьківщину.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожі.

– Глава прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що у районі переходу у Кузниці більше немає небезпечних мігрантів. Більшість із них розміщені в логістичному центрі, а решта ввечері вилетіла до Іраку. Наші служби підтверджують це, – написав польський міністр.

♦️Szef służb granicznych ???????? w odpowiedzi na pismo KG @Straz_Graniczna poinformował, że na obszarze przejścia w Kuźnicy nie ma już migrantów stanowiących zagrożenie, większość rozlokowano w centrum logistycznym, a pozostali wylecieli wieczorem do ????????. Nasze służby to potwierdzają. — Błażej Poboży (@pobozy) November 19, 2021

Напередодні із Білорусі до Іраку повернулися 430 громадян, котрі були на білорусько-польському кордоні.

Для цього було організовано евакуаційній рейс, уточнили в МЗС Іраку.

У консульських службах зареєстрували ще 50 іракців, які хочуть повернутися додому.