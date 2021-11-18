Міністерство закордонних справ Іраку оголосило про повернення на батьківщину із Білорусі громадян своєї країни. Йдеться про 430 іракців, котрі були на білорусько-польському кордоні.

— 430 іракських іммігрантів повернулися в Ірак завдяки евакуаційному рейсу сьогодні, – сказав речник МЗС Іраку Ахмед Аль-Саххаф.

Він зазначив, що у консульських службах зареєстрували ще 50 осіб, котрі висловили своє бажання повернутися в Ірак.

Аль-Саххаф додав, що МЗС Іраку докладає значних зусиль, щоб забезпечити “найвищий рівень реагування на добровільне повернення”.

Іракці складають значну частину з приблизно 4 тис. нелегалів, котрі залишаються у таборах біженців уздовж західного кордону Білорусі. Ці особи намагаються потрапити на територію Польщі, Литви та Латвії.

Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі різко загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися прорвати кордон. Через це у Польщі заявили про повну бойову готовність на кордоні.

В ніч на 16 листопада велика група мігрантів здійснила спробу прориву польського кордону з боку Білорусі. Мігранти кидали каміння та пляшки в польських військових. А ті у відповідь застосували сльозогінний газ та водомет. Польські прикордонники заявляли, що білоруські силовики надали нелегалам світло-шумові гранати.

17 листопада сотні мігрантів біля КПП Брузги – Кузьниця залишили табір та почали кудись переміщуватися в супроводі білоруських силовиків.

Джерело: Iraqi News Agency