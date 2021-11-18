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До Іраку спецрейсом із Білорусі вилетіли понад 400 біженців

Марія Степанюк редактор стрічки
Іракські авіалінії

Міністерство закордонних справ Іраку оголосило про повернення на батьківщину із Білорусі громадян своєї країни. Йдеться про 430 іракців, котрі були на білорусько-польському кордоні.

— 430 іракських іммігрантів повернулися в Ірак завдяки евакуаційному рейсу сьогодні, – сказав речник МЗС Іраку Ахмед Аль-Саххаф.

Він зазначив, що у консульських службах зареєстрували ще 50 осіб, котрі висловили своє бажання повернутися в Ірак.

Аль-Саххаф додав, що МЗС Іраку докладає значних зусиль, щоб забезпечити “найвищий рівень реагування на добровільне повернення”.

Іракці складають значну частину з приблизно 4 тис. нелегалів, котрі залишаються у таборах біженців уздовж західного кордону Білорусі. Ці особи намагаються потрапити на територію Польщі, Литви та Латвії.

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Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі різко загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися прорвати кордон. Через це у Польщі заявили про повну бойову готовність на кордоні.

В ніч на 16 листопада велика група мігрантів здійснила спробу прориву польського кордону з боку Білорусі. Мігранти кидали каміння та пляшки в польських військових. А ті у відповідь застосували сльозогінний газ та водомет. Польські прикордонники заявляли, що білоруські силовики надали нелегалам світло-шумові гранати.

17 листопада сотні мігрантів біля КПП Брузги – Кузьниця залишили табір та почали кудись переміщуватися в супроводі білоруських силовиків.

Джерело: Iraqi News Agency

Фото: Depositphotos

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