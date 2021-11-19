ЄС рішуче засудив випробування протисупутникової зброї Росією

Європейський Союз висловив рішуче засудження через випробування Російською Федерацією космічної зброї, під час якої було знищено радянський супутник Космос-1408.

Такі дії у Євросоюзі розцінили як акт безвідповідальної поведінки у космічному просторі, повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Там зазначили, що Росія порушує принципи, відображені в Керівництві ООН щодо запобігання утворенню космічного сміття, таким чином ставлячи під загрозу вільний доступ та використання космосу для всіх держав світу.

Крім того, у Раді ЄС додали, що розробка протисупутникової зброї суперечить власній позиції РФ, яку вона підтримала в доповіді Генерального секретаря ООН про відповідальну поведінку в космосі.

Європейські чиновники наголосили, що такі випробування можуть спровокувати погіршення стосунків між космічними державами і, як наслідок, призвести до катастрофи.

ЄС закликав усі країни, включно із РФ, відмовитися від розробки та випробування подібних видів озброєння, тим самим зробити свій внесок у зусилля ООН з розробки принципів відповідальної поведінки у космосі.

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Нагадаємо, міністерство оборони Росії раніше підтвердило проведення випробувань щодо знищення супутника. Водночас у Москві заявили, що отримані фрагменти нібито не загрожують космічній діяльності.

Зі свого боку, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Кремль заздалегідь не попередив Білий дім про випробування, і назвав дії РФ безвідповідальними.

Пізніше єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон також розкритикував Москву за знищення непрацюючого супутника.

Він висловив стурбованість тим фактом, що космічне сміття, що утворилося, може завдати серйозних збитків інфраструктурі ЄС, а також астронавтам, які працюють на Міжнародній космічній станції.

За попередніми оцінками, в результаті знищення Космосу-1408 утворилося не менше півтори тисячі великих уламків і ще сотні тисяч дрібніших частинок.