У США можуть звільнити близько 10 тис. морпіхів через відмову вакцинуватися – WP

Близько 10 тис. військовослужбовців Корпусу морської піхоти США може загрожувати звільнення з лав ЗС. Вони не виконали вимогу щодо вакцинації від коронавірусу, а дедлайн для цього спливає 28 листопада.

Наразі щеплені близько 94% морпіхів, що є найнижчим показником порівняно з іншими видами військ ЗС США.

Зокрема, у сухопутних військах, де крайнім терміном вакцинації визначено дату 15 грудня, зараз щеплено хоча б однією дозою 95% особового складу. У лавах ВМС хоча б одну дозу вакцини отримали 99,7% військовослужбовців.

Видання The Washington Post пише, що ситуація з Корпусом морської піхоти викликала тривогу, тому що ухилення від щеплення означає фактично ігнорування наказу частиною військовослужбовців. До цього вважалося, що американські морпіхи відрізняються передусім найсуворішою дисципліною.

Серед причин відмови щепитися серед морських піхотинців аналітики називають поширення фейкових новин про вакцину. Видання зазначає, що однією із причин є те, що морські піхотинці в середньому молодші за співробітників інших служб і, як правило, не мають дипломів коледжу.

Міністр ВМС США Карлос дель Торо заявив, що кожен випадок відмови від вакцинації розглядатимуть окремо. Водночас він запевнив, що військовослужбовців не виганятимуть одразу ж після закінчення терміну, відведеного для вакцинації, загалом на боєздатність це матиме мінімальний вплив.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив 24 серпня про початок обов’язкової вакцинації від Covid-19 у ЗС країни. Кінцевий термін закінчення вакцинації визначає командування кожного роду військ.

Раніше видання Military Times повідомляло, що командування корпусу фактично поставило військовослужбовцям ультиматум: щепитися або отримати звільнення від вакцинації з медичних або релігійних міркувань. Іншим нещепленим після закінчення встановлених термінів, пригрозили звільненням.