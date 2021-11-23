Лікарі розповіли про поліпшення стану здоров’я Саакашвілі

Стан здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі поліпшився. Про це повідомила рада лікарів, яка проводила його обстеження.

За словами медиків, стан Саакашвілі “стабілізується та покращується кожен день”.

– Регулярно проводиться корекція дозування ліків на основі лабораторного контролю. Сьогодні з нами був присутній і гастроентеролог. Фізично хворий набагато активніший, – кажуть лікарі.

Невролог Сандро Ціскарідзе заявив, що загальна тенденція здоров’я екс-президента позитивна, але є деякі неврологічні розлади, для стабілізації яких потрібен час.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі на початку жовтня вперше за вісім років повернувся до Грузії. Там його одразу затримали та відвезли до в’язниці.

Після ув’язнення Саакашвілі оголосив голодування. Через деякий час лікарі повідомили про погіршення стану здоров’я політика.

Екс-президент припинив голодування після 42 днів, його перевели до військового шпиталю у місті Ґорі.

У середині листопада омбудсмен Людмила Денісова намагалася навідати Саакашвілі у Грузії, однак її не пустили до нього.

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Джерело: Руставі 2