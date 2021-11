Колишній президент та диктатор Південної Кореї Чон Ду Хван помер у вівторок, 23 листопада, у віці 90 років.

Його колишній прес-секретар Мін Чунг-кі повідомив, що Ду Хвана була множинна мієлома на стадії ремісії, але останнім часом його здоров’я погіршилося.

Він помер у своєму будинку в Сеулі рано вранці.

Смерть Чон Ду Хвана настала приблизно через місяць після того, як у віці 88 років помер інший колишній президент і його товариш по перевороту Ро Те Ву, який відігравав вирішальну, але суперечливу роль у неспокійному переході країни до демократії.

Чон народився 6 березня 1931 року у Хапчхоні у південно-східній провінції Кьонсан під час японського правління Кореєю.

Він прийшов до влади внаслідок перевороту у грудні 1979 року та правив країною до 1988 року.

Диктатор жорстоко придушив демократичні протести у Кванджу у 1980 році. Тоді було вбито тисячі студентів.

This is one of the many images burned into the minds of South Koreans as they hear Chun Doo-hwan is dead. He seized power in a coup and ruled for 8 years brutally clamping down on those who called for democracy. He showed no remorse. https://t.co/LpM0YNq4af

Чон пішов у відставку на тлі загальнонаціонального демократичного руху, очолюваного студентами, у 1987 році з вимогою прямої виборчої системи.

У 1995 році його звинуватили у заколоті, державній зраді та заарештували після відмови з’явитися в прокуратуру та втечі до рідного міста. Під час судового процесу він казав, що переворот був необхідний для “порятунку нації від політичної кризи”.

Той суд місцеві ЗМІ назвали судом століття, а його, співучасника перевороту та наступного президента Ро Те Ву визнали винними у заколоті, державній зраді та хабарництві. У своєму вироку судді сказали, що прихід Чона до влади відбувся “незаконними засобами, які завдали величезної шкоди людям”.

Roh Tae Woo (and Chun Doo-Hwan) also accepted hundreds of millions of dollars in bribes while in office.

In 1995, he was convicted of mutiny, treason, and corruption and sentenced to 17 years in prison. Two years later, he was pardoned and released. pic.twitter.com/yAJepdURoH

— Nodutdol | 노둣돌 (@nodutdol) October 27, 2021