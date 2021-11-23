Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Помер екс-президент та диктатор Південної Кореї Чон Ду Хван

Марія Степанюк редактор стрічки
Чон Ду Хван

Колишній президент та диктатор Південної Кореї Чон Ду Хван помер у вівторок, 23 листопада, у віці 90 років.

Його колишній прес-секретар Мін Чунг-кі повідомив, що Ду Хвана була множинна мієлома на стадії ремісії, але останнім часом його здоров’я погіршилося.

Він помер у своєму будинку в Сеулі рано вранці.

Смерть Чон Ду Хвана настала приблизно через місяць після того, як у віці 88 років помер інший колишній президент і його товариш по перевороту Ро Те Ву, який відігравав вирішальну, але суперечливу роль у неспокійному переході країни до демократії.

Хто такий Чон Ду Хван?

Чон народився 6 березня 1931 року у Хапчхоні у південно-східній провінції Кьонсан під час японського правління Кореєю.

Він прийшов до влади внаслідок перевороту у грудні 1979 року та правив країною до 1988 року.

Диктатор жорстоко придушив демократичні протести у Кванджу у 1980 році. Тоді було вбито тисячі студентів.

Чон пішов у відставку на тлі загальнонаціонального демократичного руху, очолюваного студентами, у 1987 році з вимогою прямої виборчої системи.

У 1995 році його звинуватили у заколоті, державній зраді та заарештували після відмови з’явитися в прокуратуру та втечі до рідного міста. Під час судового процесу він казав, що переворот був необхідний для “порятунку нації від політичної кризи”.

Той суд місцеві ЗМІ назвали судом століття, а його, співучасника перевороту та наступного президента Ро Те Ву визнали винними у заколоті, державній зраді та хабарництві. У своєму вироку судді сказали, що прихід Чона до влади відбувся “незаконними засобами, які завдали величезної шкоди людям”.

Ро отримав тривалий термін ув’язнення, а Чона засудили до смерті. Однак Вищий суд Сеула змінив смертну кару на ув’язнення. Обидва чоловіки були помилувані та звільнені з в’язниці у 1997 році президентом Кім Ен Самом у межах, як він назвав, зусиль, спрямованих на сприяння “національній єдності”.

Читайте
Диктатор чи народний герой: що відомо про Роберта Мугабе

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка