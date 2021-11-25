Північна Корея, ймовірно, продовжує виробляти плутоній на ядерному реакторі в Йонбені, який, за даними МАГАТЕ, перезапустила ще у серпні.

Це підтверджують супутникові знімки, надані американським ресурсом моніторингу 38 North, що відстежує діяльність КНДР.

Реактор потужністю 5 МВт може виробляти до 6 кг плутонію на рік. Це один із головних компонентів для виробництва ядерної зброї.

На знімках видно, що пара виходить із генераторного залу реактора, тобто працює принаймні один із генераторів. Крім того, вода продовжує надходити з допоміжної труби до каналу, що веде до річки Курен.

Відновлення роботи реактора, ймовірно, необхідне для досягнення амбітних цілей північнокорейського лідера Кім Чен Іна щодо подальшого розвитку ядерної зброї, оголошених на восьмому з’їзді партії на початку 2021 року.

МАГАТЕ 30 серпня опублікувало доповідь, в якій повідомило про те, що Північна Корея перезапустила ядерний реактор у Йонбені з виробництва плутонію для ядерної зброї.

Водночас інспектори агентства ще з 2009 року не мають доступу до КНДР. Зараз воно може спостерігати за КНДР переважно за допомогою супутникових знімків.

Джерело: Yonhap