НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні на тлі стягування військ РФ – Столтенберг

Представники НАТО висловили занепокоєння через стягування військ Російської Федерації до кордонів України. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу закликав РФ припинити ескалацію.

Про це Єнс Столтенберг заявив після зустрічі з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, країни НАТО продовжуватимуть солідарно надавати політичну та практичну підтримку Україні.

Генсек зазначив, що очільники Міністерств закордонних справ держав-членів Північноатлантичного альянсу приїдуть до Риги для обговорення єдності НАТО у непростий період.

На його думку, Організація Північноатлантичного договору має продемонструвати здатність до спільної співпраці, тож глави установ зберуться на спільну зустріч.

Ситуація у Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на тлі міграційної кризи на кордоні Польщі зазначив, що Білорусь цинічно використовує невинних людей, щоб чинити тиск на сусідні країни.

Столтенберг наголосив, що НАТО підтверджує свою солідарність зі всіма державами, які зазнають наслідків від дій Білорусі.