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З Білорусі до Іраку евакуювали понад 600 мігрантів

Марія Степанюк редактор стрічки
мігранти нелегали на польському кордоні

До Іраку із Білорусі повернулися 617 іракців, які намагалися нелегально потрапити на територією Європейського Союзу. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Іраку Ахмед аль-Сахав.

Він зазначив, що додому повернули переважно жінок та дітей.

— Нашим пріоритетом була евакуація дітей, жінок і людей похилого віку. Наші дипломатичні команди уважно стежать за наданням гуманітарної підтримки та забезпеченням добровільного повернення, – додав він.

Представник МЗС Іраку зазначив, що країна планує повернути додому всіх своїх громадян, які застрягли в Білорусі.

Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі різко загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися прорвати кордон. Через це у Польщі заявили про повну бойову готовність на кордоні.

18 листопада Ірак повідомив про повернення додому із Білорусі 430 своїх громадян. Саме іракці складають значну частину нелегалів, котрі штурмували польсько-білоруський кордон.

25 листопада біженці влаштували стихійний мітинг у транспортно-логістичному центрі. Вони тримали плакати з проханнями пропустити їх до ЄС зазначаючи, що у Курдистані їх уб’ють.

Джерело: Iraqi News Agency

Фото: Getty Images

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