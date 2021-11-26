До Іраку із Білорусі повернулися 617 іракців, які намагалися нелегально потрапити на територією Європейського Союзу. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Іраку Ахмед аль-Сахав.

Він зазначив, що додому повернули переважно жінок та дітей.

— Нашим пріоритетом була евакуація дітей, жінок і людей похилого віку. Наші дипломатичні команди уважно стежать за наданням гуманітарної підтримки та забезпеченням добровільного повернення, – додав він.

Представник МЗС Іраку зазначив, що країна планує повернути додому всіх своїх громадян, які застрягли в Білорусі.

Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі різко загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися прорвати кордон. Через це у Польщі заявили про повну бойову готовність на кордоні.

18 листопада Ірак повідомив про повернення додому із Білорусі 430 своїх громадян. Саме іракці складають значну частину нелегалів, котрі штурмували польсько-білоруський кордон.

25 листопада біженці влаштували стихійний мітинг у транспортно-логістичному центрі. Вони тримали плакати з проханнями пропустити їх до ЄС зазначаючи, що у Курдистані їх уб’ють.

Джерело: Iraqi News Agency