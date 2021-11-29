Прем’єр-міністром Швеції вдруге за кілька днів призначили Магдалену Андерссон.

Під час голосування у шведському парламенті Ріксдагу проти лідерки Соціал-демократичної партії виступили 173 парламентарії. Якби ще два депутати виступили проти призначення Андерссон, то її б не призначили.

Загалом її кандидатуру підтримав 101 депутат, ще 75 членів парламенту утрималися.

Щоб бути призначеним прем’єр-міністром за політичною системою Швеції, кандидату потрібно уникнути голосування більшості проти нього.

24 листопада Магдалену Андерссон вперше обрали на посаду прем’єр-міністра Швеції. Вона стала першою жінкою, котра очолила шведський уряд.

Через вісім годин Андерссон подала у відставку з посади після затвердження опозиційного проекту бюджету та виходу з коаліції партії зелених.

Раніше Андерссон обіймала посаду голови Міжнародного валютного та фінансового комітету в складі МВФ та міністра фінансів Швеції, де також стала першою жінкою на чолі відомства.

Колишній прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен пішов у відставку 10 листопада. Він неодноразово називав свій уряд “феміністським” і таким, у якому питання ґендерної рівності посідають центральне місце.