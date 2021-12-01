Будуть проблеми: глава МЗС Німеччини закликав НАТО до діалогу з РФ щодо України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав країн-членів НАТО задіяти всі необхідні заходи для діалогу з Росією щодо України.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства попередив Москву про те, що вторгнення матиме серйозні наслідки.

– У разі порушення територіального суверенітету України для Росії будуть серйозні політичні та економічні проблеми, – зазначив Маас.

Міністр також зажадав від Росії прозорості щодо переміщення військ вздовж українського кордону.

Нагадаємо, за останній місяць світова спільнота зауважила, що РФ стягує свої війська до українських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський не виключає ймовірності ескалації. Він вважає, що зараз ситуація є значно кращою за ту, яка була минулою весною.

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Міністр оборони Олексій Резніков не погодився з главою держави, наголосивши, що півроку тому росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення.

Він припустив, що напруженість може бути пов’язана з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Twitter Гайко Мааса