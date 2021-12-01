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Міграційна криза: ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій проти Білорусі

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Лукашенко

Посли Європейського Союзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Відповідні заходи набудуть чинності у четвер, 2 листопада.

Цього разу у санкційному списку опинилися 17 фізичних осіб та 11 організацій. Перелік та прізвища представлять пізніше.

Крім того, у Євросоюзі вже розробляють шостий пакет, який, ймовірно, буде затверджено у перші два місяці 2022 року.

Нагадаємо, 15 листопада міністри закордонних справ держав-членів ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі.

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Таких заходів було вжито через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

Тим часом, державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович запевнив світову спільноту в тому, що біженці, які намагаються прорватися на кордоні з Польщею, нібито не становлять ні для кого загрози.

Джерело: Twitter Рікарда Джозв’яка

Фото: Dreamstime

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