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Дуже важливо: Саакашвілі звернувся до суду із проханням

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хоче, щоб на судовому засіданні були присутні представники засобів масової інформації.

З відповідним проханням він, перебуваючи у Горійському військовому шпиталі, звернувся до суду.

– Для мене дуже важливо бачити своїх колег у залі суду. Але цього разу я звертаюся до суду із проханням пропустити до зали журналістів будь-якого політичного напрямку, – попросив Саакашвілі.

За словами екс-президента Грузії, йому хотілося б, щоб на засіданні були присутні журналісти навіть без будь-якого обладнання.

Саакашвілі назвав процес історично ганебним, пояснюючи те, навіщо йому потрібно, щоб представники ЗМІ побачили все на засіданні на власні очі.

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Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він уперше повернувся до своєї країни з 2013 року.

На знак протесту екс-президент Грузії оголосив голодування, але його стан вже через 10 днів різко погіршився.

10 листопада розпочався судовий процес у кримінальній справі про силовий розгін мітингів опозиції, який відбувся 7 листопада 2007 року. Саакашвілі інкримінують перевищення службових повноважень із приниженням особистої гідності потерпілого.

Джерело: Грузія online

Фото: УНІАН

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