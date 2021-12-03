Байден посилює правила в’їзду в США через штам Омікрон

Випадки захворювання на штам Омікрон підтвердили у Каліфорнії, Колорадо, Міннесоті, Нью-Йорку та на Гаваях. У зв’язку з цим президент США Джо Байден заявив про посилення правил в’їзду до Штатів.

Тепер іноземні туристи, незалежно від статуту вакцинації, повинні пройти тестування на коронавірус не пізніше ніж за 24 години до відбуття у США.

Водночас вимоги щодо носіння масок у літаках, поїздах та автобусах продовжено до березня 2022 року.

Також американський уряд планує зробити доступними мільйони безкоштовних домашніх тестів через приватні страхові компанії для тих, хто має страхове покриття, і через медичні центри та сільські клініки для тих, хто не має страховки.

За словами Байдена, понад 40 млн американців отримали вже бустерні дози, але цього не зробили ще майже 100 млн.

На даний момент варіант коронавірусу Омікрон виявлено у 30 країнах світу.