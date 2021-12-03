Австрійський уряд очолив Карл Нехаммер – міністр оборони країни. На посаді прем’єра Нехаммер змінив Себастьяна Курца.

Кандидатуру Нехаммера одноголосно підтримала Австрійська народна партія (ÖVP).

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, Нехаммер стане третім канцлером від партії. Його попередник Себастьян Курц пішов з посади у жовтні – причиною тому став корупційний скандал.

Александр Шалленберг, тимчасовий федеральний канцлер, сказав, що країною має керувати та сама людина, що й лідер керівної партії.

– Сьогодні я був одноголосно призначений керівництвом ÖVP головою партії та одночасно кандидатом на посаду федерального канцлера, – сказав журналістам Нехаммер.

Як повідомляє BBC, партія Зелених не стоятиме на шляху призначення, тому Нехаммер стане канцлером, як тільки його церемонію приведення до присяги погодять із президентом Александром Ван дер Белленом.

6 жовтня в офісі Себастьяна Курца та штабі його Австрійської народної партії у Відні провели обшуки. Звинувачення проти нього ґрунтуються на опублікованих у ЗМІ дослідженнях, які були оплачені Міністерством фінансів Австрії. Також там містяться обвинувачення на адресу його найближчого оточення.

9 жовтня Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії. На посаді його замінив екс-очільник МЗС Александр Шалленберг. Президент Австрії Александр Ван дер Беллен привів його до присяги на посаді глави австрійського уряду 11 жовтня.

Австрійський парламент позбавив імунітету колишнього канцлера країни Себастьяна Курца. Законодавці одноголосно проголосували за це рішення.

Джерело: Австрійська телерадіокомпанія ORF