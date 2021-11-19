Австрійський парламент позбавив імунітету колишнього канцлера країни Себастьяна Курца. Законодавці одноголосно проголосували за це рішення.

Зняття недоторканності з Курца прискорить розслідування проти нього та його Австрійської народної партії (ÖVP).

Сам Курц сказав, що продовжить співпрацю зі слідством та не втручатиметься. Водночас він відкидає всі звинувачення у свій бік.

Щодо Курца розслідують справи про можливу маніпуляцію громадською думкою за рахунок платників податків, а також про корупцію.

6 жовтня в офісі Себастьяна Курца та штабі його Австрійської народної партії у Відні провели обшуки. Звинувачення проти нього ґрунтуються на опублікованих у ЗМІ дослідженнях, які були оплачені Міністерством фінансів Австрії. Також там містяться обвинувачення на адресу його найближчого оточення.

9 жовтня Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії. На посаді його замінив екс-очільник МЗС Александр Шалленберг. Президент Австрії Александр Ван дер Беллен привів його до присяги на посаді глави австрійського уряду 11 жовтня.

Джерело: DerStandard