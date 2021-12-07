США зупинять Північний потік-2, якщо Путін вторгнеться в Україну – Bloomberg

США домагатимуться від Німеччини погодитися зупинити газопровід Північний потік-2, якщо президент Росії Володимир Путін вторгнеться в Україну.

За новою версією санкційного плану США на випадок вторгнення Росії в Україну, Вашингтон має намір повністю заблокувати проект Північний потік-2. Також обговорюються обмеження проти банків та російського експорту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із планами Білого дому.

Напередодні Bloomberg опублікував іншу версію плану санкцій проти Росії у разі вторгнення на Україну. Тоді агентство також з посиланням на інформовані джерела писало, що серед найімовірніших обмежень є заборона на конвертацію рублів у долари та інші іноземні валюти, включаючи євро та фунти стерлінгів, а також заборону на покупку російських облігацій на вторинному ринку.

За інформацією CNN, Білий дім обговорює можливі обмеження проти осіб з найближчого оточення Володимира Путіна, суверенного боргу Росії та, як найбільш радикальний варіант, відключення Росії від системи SWIFT.

Повідомлення про варіанти нових санкцій проти Росії з’являються на тлі онлайн-зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена.

Відеодзвінок президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна 7 грудня провели через нарощування російських військ на українському кордоні.

Тепер після розмови з очільником Кремля Джо Байден має намір провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.