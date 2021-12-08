Очільник Мінсільгоспу Німеччини приїхав вступати на посаду на велосипеді

У Німеччині майбутній міністр сільського господарства, представник партії Союз 90/Зелені Джем Оздемір приїхав на церемонію вручення вірчих грамот у президентській резиденції у куртці та на велосипеді.

Інші майбутні міністри, серед яких очільниця партії Зелених та майбутня керівниця Міністерства закордонних справ Анналена Бербок, приїхали на традиційних службових лімузинах та в костюмах.

Джем Оздемір теж одягнув костюм, але для поїздки велосипедом йому знадобилася ще й куртка. Майбутньому міністру не дозволили провезти у двір резиденції Бельвю велосипед. Його довелося залишити за парканом на вулиці.

8 грудня Олафа Шольца офіційно обрали новим канцлером Німеччини. На таємному голосуванні депутатів Бундестагу він отримав 395 голосів із 707.

Після голосування Шольц вирушив до президентського палацу Бельвю у Берліні. Конституція ФРН передбачає, що там його затвердить на посаді канцлера федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Олаф Шольц – лідер партії соціал-демократів, які перемогли на виборах у Німеччині. До свого обрання він обіймав посаду віце-канцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Що відомо про Олафа Шольца і його політичні погляди – читайте у нашому матеріалі.