Російській Федерації доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо її війська знову загрожуватимуть суверенітету України. Наслідки для РФ будуть тяжкими як у політичному, так і в економічному плані.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу на щорічній конференції послів ЄС.

Він зазначив, що військова активність Росії біля українських кордонів викликає серйозне занепокоєння.

– Я чітко дав зрозуміти, що доведеться заплатити дуже високу ціну як політичну, так і економічну, якщо російські війська знову загрожуватимуть суверенітету України, – наголосив президент Євроради.

Водночас він додав, що продовжує вірити в необхідність відвертого діалогу з РФ (зокрема на найвищому рівні).

Шарль Мішель також зазначив, що Євросоюз підтримує територіальну цілісність України, реалізацію реформ у нашій державі та її зближення з ЄС.

Our European strategic autonomy is grounded in our values, our prosperity and our security and defence. Follow my speech at the annual EU Ambassadors’ conference #EUintheWorld #EUdiplomacy https://t.co/cYYVl8N79V — Charles Michel (@eucopresident) December 8, 2021

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз розширить та поглибить санкції проти Росії у разі посилення агресії проти України.

Крім того, 7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. Однією з тем стало нарощування військ РФ на українських кордонах.

За підсумками перемовин в адміністрації президента США заявили, що Байден дав чітко зрозуміти: Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації. Так, США готові застосувати проти Росії санкції, яких не було, починаючи з 2014 року.