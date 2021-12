Російській Федерації доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо її війська знову загрожуватимуть суверенітету України. Наслідки для РФ будуть тяжкими як у політичному, так і в економічному плані.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу на щорічній конференції послів ЄС.

Він зазначив, що військова активність Росії біля українських кордонів викликає серйозне занепокоєння.

Водночас він додав, що продовжує вірити в необхідність відвертого діалогу з РФ (зокрема на найвищому рівні).

Шарль Мішель також зазначив, що Євросоюз підтримує територіальну цілісність України, реалізацію реформ у нашій державі та її зближення з ЄС.

