Європейський Союз розширить санкції проти Росії та може вжити додаткових обмежувальних заходів у разі порушення міжнародного права та посилення агресії проти України.

Таку заяву зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на конференції послів ЄС.

Вона зазначила, що зростання екстремізму та автократії, що спостерігається в світі, може створювати проблеми для безпеки країн. У цьому контексті голова Єврокомісії прокоментувала переміщення російських військ та їх нарощування біля кордонів України.

Голова Єврокомісії уточнила, що Брюссель належним чином реагуватиме на будь-які подальші агресивні дії Москви (зокрема на порушення міжнародного права та інші зловмисні дії щодо країн, включно з Україною).

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.

We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.

We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2021