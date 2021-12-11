Президент США Джо Байден обговорив із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону.

Телефонна розмова глав держав відбулась 10 грудня, повідомляють у Білому домі.

Байден та Шольц визначили спільні кроки в подоланні ескалації російських сил довкола України.

Крім того, президент США привітав Олафа Шольца з призначенням і створенням правлячої коаліції.

Байден підтвердив свою підтримку міцних американо-німецьких відносин і бажання подальшого зміцнення трансатлантичної співпраці в найближчі роки.

Крім українського питання, лідери країни також обговорили, як долати такі глобальні виклики, як пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату.

Напередодні президент США Джо Байден обговорив нарощування російських військ біля кордонів України із лідерами країн Бухарестської дев’ятки, до складу якої входять країни-члени НАТО зі Східної Європи.

Cитуація на кордоні з Україною була основною темою відеодзвінка президентів США та РФ 7 грудня.

Олаф Шольц, здійснивши 10 грудня свій перший закордонний візит до Франції в статусі канцлера, спільно з президентом Еммануелем Макроном виступили за відновлення перемовин щодо Донбасу в Нормандському форматі.